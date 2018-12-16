Хабаровск, 16 декабря, 2018, 08:47 — ИА Регнум. О готовности предоставить два борта для вывоза российских туристов, которые застряли на китайском острове Хайнань, сообщил 16 декабря в своем Instagram губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

(сс) tookapic На чемоданах

Как пишет губернатор, правительством Хабаровского края было проведено экстренное заседание по ситуации с застрявшими на китайском острове Хайнань туристами из России и в результате было найдено необходимое решение.

«Авиакомпания «Аврора» готова предоставить 2 борта», — написал Сергей Фургал и добавил, что в настоящее время идет процесс заключения договоров на перевозку с руководством авиаперевозчика.

Однако, как отметил губернатор Хабаровского края, сначала нужно получить разрешение на посадку российских самолетов на территории Китайской народной республики.

«Решением этого вопроса сейчас занимается МИД», — заключил Фургал.

Также глава Хабаровского края сообщил, что сегодня же в Китай вылетает региональный представитель Ростуризма, целью которого является сбор точных данных о количестве туристов из Хабаровского края на острове Хайнань.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 10 декабря, около 1,5 тысяч туристов из Хабаровского края не смогли вернуться с китайского острова Хайнань из-за разногласий туроператора «Жемчужная река» и авиаперевозчиков. Позднее, 13 декабря, сообщалось о том, что часть туристов была вывезена с острова Хайнань самолетом авиакомпании «ИрАэро».