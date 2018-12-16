Киев, 16 декабря, 2018, 07:56 — ИА Регнум. Раскольники на Украине назвали свою объединённую церковь «Православной церковью Украины» (ПЦУ). Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Facebook глава информационного управления организации «Киевский патриархат» архиепископ Евстратий (Зоря).

Хуго Симберг. Хоровод. 1898

Он сообщил, что название для объединенной организации раскольников было выбрано на «объединительном соборе». Новая организация будет называться «Православная церковь Украины» (ПЦУ).

Согласно уставу этой организации, её предстоятель будет носить титул «митрополита Киевского и всея Украины».

Напомним, что «собор» раскольников состоялся в Киеве 15 декабря. Главой новой организации был выбран ставленник главы «Киевского патриархата» Филарета (Денисенко) — «митрополит» Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко).

Предполагается, что 6 января 2019 года Думенко вместе с президентом Украины Петром Порошенко отправятся в Стамбул к патриарху Константинопольскому Варфоломею, где им будет вручен томом об автокефалии.