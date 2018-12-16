Москва, 16 декабря, 2018, 08:03 — ИА Регнум. Россия на шаг опережает США в разработке новых скафандров, сообщают авторы австрийской газеты Der Standard.

Космонавт Сергей Крикалёв во время выхода в открытом космосе в скафандре «Орлан-М»

Российские скафандры типа «Орлан» в модификации, разработанной для Международной космической станции, начали применяться для выхода в открытый космос в 2018 году.

Австрийское издание отмечает, что эти скафандры превосходят скафандры NASA, разработанные более 40 лет назад, по нескольким параметрам: «Орлан-МКС» являются более безопасными, а также могут эксплуатироваться гораздо дольше.

Der Standard отмечает, что в США ведётся разработка скафандров новых моделей, но эти разработки находятся на ранних стадиях.

Напомним, 15 августа 2018 года состоялся первый выход в открытый космос в скафандрах «Орлан-МКС». Российские космонавты Олег Артемьев и Сергей Прокопьев работали на поверхности МКС в течение 6 часов.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре главный конструктор Научно-производственного предприятия (НПП) «Звезда» Сергей Поздняков заявил, что разработка российских скафандров следующего поколения начнётся в 2019 году.