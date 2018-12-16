Лиссабон, 16 декабря, 2018, 06:13 — ИА Регнум. Медицинский вертолет, следовавший на базу после экстренного вызова, разбился в Португалии, сообщает Correio de Manha.

(сс) pcgis Крушение вертолета

Сообщается, что на борту вертолета находились четыре человека — два пилота, медсестра и врач. Вертолет следовал обратно на базу после того, как доставил 76-летнюю женщину с сердечным приступом в Порту. Однако на базу вертолет не вернулся. В настоящее время люди, находившиеся на борту, числятся пропавшими без вести. Причины аварии неизвестны.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября в жилом квартале турецкого Стамбула упал военный вертолет ВВС Турции. В результате крушения вертолета погибли четыре человека.

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