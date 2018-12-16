Вашингтон, 16 декабря, 2018, 05:45 — ИА Регнум. Позиция Соединенных Штатов по участию в Парижском соглашении остается прежней — США отказываются присоединяться к соглашению, говорится в официальном заявлении госдепа по итогам конференции ООН по климату.

Триумфальная арка в Париже освещена зеленым цветом, чтобы отпраздновать вступление в силу Парижского соглашения

«Позиция администрации (президента США Дональда Трампа — прим. ИА REGNUM ) по Парижскому соглашению остается неизменной. Президент 1 июня 2017 года заявил, что США намерены выйти из Парижского соглашения, если в нем не будет более выгодных условий для американского народа», — говорится в заявлении.

Подчеркивается, что в рамках соглашения США не будут брать на себя обязательства. При этом отмечается, что Соединенные Штаты и в дальнейшем продолжат сотрудничество с партнерами по защите окружающей среды и обеспечению энергетической безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря 2018 года президент США Дональд Трамп заявил об ошибочности Парижского соглашения по климату, так как из-за него «цена на электроэнергию повышается». Трамп также связал протесты «желтых жилетов» во Франции с участием республики в Парижском соглашении.