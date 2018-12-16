Москва, 16 декабря, 2018, 05:05 — ИА Регнум. Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарёв проголосовал на избирательном участке на выборах губернатора Приморского края. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы

«Думаю, что второй второй тур нам ни к чему. Это лишняя трата денег и без того недостающего в предновогодней суете времени», — сообщил он.

Пушкарёв также призвал жителей Приморья приходить на избирательные участки и голосовать.

Напомним, бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарёв был арестован во Владивостоке 1 июня 2016 года по обвинениям в злоупотреблении должностными полномочиями и коррупции. Следствие предполагает, что он нанес ущерб бюджету города в размере 158 млн рублей. Пушкарёв своей вины не признает.

Также напомним, что 16 декабря в Приморском крае проходят повторные выборы губернатора. На пост главы региона претендуют четыре кандидата: Андрей Андрейченко (ЛДПР), самовыдвиженец Олег Кожемяко, Алексей Тимченко (Партия роста) и Роза Чемерис («За женщин России»).

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря врио губернатора Приморья Олег Кожемяко и его супруга Ирина одними из первых проголосовали на выборах главы региона.