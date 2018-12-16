Южно-Сахалинск, 16 декабря, 2018, 05:00 — ИА Регнум. Сахалин провел митинг против передачи Курильских островов Японии, несмотря на то, что мэрия Южно-Сахалинска так и не дала разрешения на его проведение. В акции приняли участие политические партии, общественные организации и просто жители островного региона. Митинг островитян поддержали граждане во многих регионах России, включая Москву, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Лукашевич Митинг против переговоров с Японией о Курилах на Сахалине

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«Несмотря на то, что заявленной целью митинга было сохранение территориальной целостности Российской Федерации, нерушимость послевоенных границ, сохранение островов Малой Курильской гряды в составе Российской Федерации, мэрия Южно-Сахалинска под надуманным предлогом не дала разрешения на его проведение. Не увидели сахалинцы на митинге ни врио губернатора Валерия Лимаренко, которого приглашали прийти, даже пикет отдельный стоял у здания правительства, ни мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина, что вообще необъяснимо — он коренной сахалинец. Вообще представители власти на митинг не пришли. Был один человек из управления по внутренней политике, но ему по роду службы положено ходить на все мероприятия. Он просто стоял в стороне. Такое отношение властей удивляет. Не хочется даже на минуту представить, что власти Сахалинской области не поддерживают сохранение территориальной целостности страны. Было несколько японских телекомпаний, представители японских газет. Они с большим интересом следили за происходящим. Люди, пришедшие на митинг, высказывались крайне резко по поводу переговоров с Японией», — рассказал один из организаторов митинга журналист Алексей Лукашевич.

Запрещенный властями Южно-Сахалинска митинг назвали народным сходом. Но суть мероприятия от этого не поменялась. Люди выступали и говорили о том, что считают недопустимыми любые переговоры по Курилам с побежденной во Второй Мировой войне Японией.

«Нам, несмотря на официальное обращение областной думы Сахалина, ни МИД РФ, ни президент так и не дали четкого ответа — возможна ли передача островов Японии», — добавил Алексей Лукашевич.

Отстаивать Курилы на площадь Победы пришел «Бессмертный полк» — люди несли фотографии своих погибших в Великой Отечественной войне родных.

«Бессмертный полк» вновь призван на защиту Родины! Значит, и живые тоже не должны оставаться в стороне!» — сказала одна их участниц митинга, пришедшая на площадь с портретом погибшего на фронте деда.

Депутат Государственной думы России Алексей Корниенко (КПРФ), прибывший на остров специально, чтобы поддержать участников митинга, заявил о необходимости немедленно прекратить любые переговоры с Японией, касающиеся Курильских островов.

«Мы до сих пор не имеем государственного праздника в ознаменование Победы СССР над Японией во Второй мировой войне. Мы намерены добиваться принятия специального закона об учреждении такого праздника! Это необходимо для того, чтобы россияне могли чтить память павших и гордиться своей историей», — сказал, выступая на митинге, парламентарий.

В адрес участников митинга пришло сообщение из Москвы, где в этот день прошли пикеты против передачи Курил Японии.

В обращении к участникам от московских единомышленников говорится:

«Уважаемые сахалинцы! Москва полностью солидарна с вами! Сообщаем, что наши активисты — патриоты проводят пикеты на станции метро Арбатская, возле кинотеатра Художественный, на станции метро Смоленская, напротив здания МИД РФ, на станции метро Маяковская, напротив Военного университета».

По итогам митинга, в котором участвовали более 350 человек, принята резолюция в адрес президента России, Государственной думы России и Совета Федерации. Жители островного региона потребовали от федеральных властей немедленно прекратить всяческие попытки рассмотрения возможной передачи Курильских островов Японии, прекратить переговоры о совместном использовании Курил, как варианта «ползучей экспансии», провести независимую экспертизу реализации ФЦП «Развитие Курильских островов».

22 декабря в Южно-Сахалинске состоится еще один митинг, официально согласованный властями островной столицы.

Жители Сахалинской области продолжают отстаивать территориальную целостность страны.

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Как сообщало ИА REGNUM, жители Сахалинской области возмущены переговорами властей РФ и Японии, в которых за основу взята советско-японская Декларация 1956 года, предусматривающая передачу соседней стране, побежденной СССР во Второй мировой войне, острова Шикотан и части Малой Курильской гряды. По всем муниципалитетам Сахалина прокатилась волна пикетов под лозунгом «Не для того деды кровь проливали, чтобы вы острова продавали».

В адрес участников митинга направил обращение председатель Межрегионального общественного движения (МОД) «За территориальную целостность России. Русские Курилы» председатель движения, доктор исторических наук, профессор Анатолий Кошкин. В обращении «МОД», в частности, говорится:

«Выражаем солидарность в борьбе за суверенитет и территориальную целостность нашей Великой Родины!».