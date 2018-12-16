Москва, 16 декабря, 2018, 04:41 — ИА Регнум. Организаторам форума в Давосе не выгодно бойкотировать российских представителей, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Пушков

«Если бы Давос сохранил персональные санкции, это был бы уже не Давос, а госдеп. Форуму невыгоден бойкот России: он рискует больше проиграть», — подчеркнул сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, организаторы Всемирного экономического форума в Давосе сняли ограничения для российских бизнесменов, собравшихся принять участие в форуме. Ранее организаторы мероприятия просили российских бизнесменов не приезжать на форум в 2019 году по причине того, что они находятся в черных списках США.