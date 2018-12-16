США, 16 декабря, 2018, 04:37 — ИА Регнум. По меньше мере восемь человек было арестовано после драки на фестивале Санта-Клаусов в американском Хобокене (штат Нью-Джерси), сообщает телеканал News12.

(сс) Kevin Dooley Особо опасен

Сообщается, что в рамках ежегодного мероприятия SantaCon проходил поход участников по барам города. В одном из баров началась драка с участием Санта-Клаусов, в которую были вовлечены сотрудники правоохранительных органов.

В результате драки четверо полицейских пострадали, им понадобилась госпитализация. Восемь участников драки были арестованы. Им предъявлены обвинения в хулиганстве, хранении наркотиков, а также в неподобающем поведении на улице.

Отмечается, что в этом году в «походе по барам» в рамках фестиваля SantaCon приняли участие лишь десять питейных заведений города (в прошлом году принимало участие 30 баров). Часть из них были закрыты из-за слишком большого количества людей.