Владивосток, 16 декабря, 2018, 04:34 — ИА Регнум. Врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко и его супруга Ирина одними из первых проголосовали на выборах главы региона. Об этом сообщает 16 декабря корреспондент ИА REGNUM.

Primorsky.ru Олег Кожемяко с супругой на избирательном участке

Супруги Кожемяко посетили избирательный участок 727 на Океанском проспекте во Владивостоке. В течение дня здесь ожидают для голосования более 2,2 тыс. избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря Приморском крае проходят повторные выборы губернатора. На пост главы региона претендуют четверо: кандидат от ЛДПР Андрей Андрейченко, самовыдвиженец Олег Кожемяко, кандидат от Партии роста Алексей Тимченко и Роза Чемерис от партии «За женщин России».