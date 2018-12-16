Москва, 16 декабря, 2018, 04:20 — ИА Регнум. В концертном зале столичного парка «Зарядье» состоялся торжественный предновогодний прием в честь дипломатического корпуса, сообщает пресс-служба мэрии Москвы.

Mos.ru Предновогодний прием в честь дипломатического корпуса

На мероприятии замглавы столицы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко отметил, что состоявшийся летом 2018 года в России чемпионат мира по футболу прошел на высшем уровне благодаря сотрудничеству с дипломатическим корпусом. По его словам, ЧМ-2018 стал для Москвы одним из наиболее ярких событий прошедшего десятилетия. Также Горбенко поблагодарил дипломатов за проведение Дней Москвы в различных городах мира.

Кроме того, Горбенко поздравил сотрудников дипкорпуса с наступающими праздниками. В свою очередь, послы Мексики, Финляндии и Италии поблагодарили руководство российской столицы за плодотворное сотрудничество.