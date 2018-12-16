Москва, 16 декабря, 2018, 03:52 — ИА Регнум. Национальный офис по туризму Марокко ведет переговоры с российскими туроператорами по организации чартерных рейсов на курорты Танжер и Саидия, заявил представитель офиса Самир Сусси Риах, сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

(сс) JimboChan Развлечение для туристов

Он заявил, что в настоящее время его ведомство ведет переговоры с туроператорами, которые будут способны обеспечить чартерные рейсы в марокканский город Сафи в 2019 году. По его словам, длительность перелета из Москвы должна составить 4,5 часа. Сусси Риах также подчеркнул, что рейсы будут выполняться в разгар туристического сезона для севера Марокко — с мая по сентябрь.

Как сообщало ИА REGNUM, российские инспекторы по безопасности ведут проверку на популярных египетских курортах Хургада и Шарм-эш-Шейх. Сообщается, что после окончания проверки будут вновь открыты чартерные авиарейсы из России в Египет. Это может произойти уже в середине — конце марта 2019 года.