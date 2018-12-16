Хабаровск, 16 декабря, 2018, 03:25 — ИА Регнум. Власти Хабаровского края намерены обратиться в МЧС, чтобы запросить помощь в эвакуации российских туристов с китайского острова Хайнань, сообщил губернатор края Серей Фургал на своей странице в Instagram.

(сс) Jorge Díaz В ожидании обратного рейса

По его словам, в настоящее время на китайском курорте находятся более 160 жителей Хабаровского края, которые из-за проблем с туроператором «Жемчужная река» не могут вернуться на родину. Фургал добавил, что краевые власти приложат максимум усилий, чтобы помочь соотечественникам.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря из китайского Хайкоу в Москву вылетел последний эвакуационный рейс компании «ИрАэро» с посадкой в Челябинске. По словам авиакомпании, этот рейс должен доставить последних туристов оператора «Жемчужная река» в Россию.