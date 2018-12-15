Берлин, 16 декабря, 2018, 02:44 — ИА Регнум. Министерство обороны Германии собирается приобрести новый самолет Airbus после поломки лайнера канцлера ФРГ Ангелы Меркель, заявила министр обороны страны Урсула фон дер Ляйен, сообщает газета Bild.

(сс) Thomas Liebenberg Airbus «Конрад Аденауэр»

Сообщается, что решение о покупке самолета было принято после опоздания Меркель на саммит G20 из-за поломки правительственного борта. В связи с этим немецкое военное ведомство намерено увеличить численность экипажей и приобрести дополнительные дальнемагистральные самолеты.

Как сообщало ИА REGNUM, на саммит «Большой двадцатки» немецкому канцлеру Ангеле Меркель пришлось добираться на обычном пассажирском авиалайнере в бизнес-классе. Причиной пересадки главы правительства Германии послужила поломка «борта №1». В связи с этим Меркель летела обычным пассажирским рейсом из Мадрида.