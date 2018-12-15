Для Меркель придется покупать новый самолет
Берлин, 16 декабря, 2018, 02:44 — ИА Регнум. Министерство обороны Германии собирается приобрести новый самолет Airbus после поломки лайнера канцлера ФРГ Ангелы Меркель, заявила министр обороны страны Урсула фон дер Ляйен, сообщает газета Bild.
Сообщается, что решение о покупке самолета было принято после опоздания Меркель на саммит G20 из-за поломки правительственного борта. В связи с этим немецкое военное ведомство намерено увеличить численность экипажей и приобрести дополнительные дальнемагистральные самолеты.
Как сообщало ИА REGNUM, на саммит «Большой двадцатки» немецкому канцлеру Ангеле Меркель пришлось добираться на обычном пассажирском авиалайнере в бизнес-классе. Причиной пересадки главы правительства Германии послужила поломка «борта №1». В связи с этим Меркель летела обычным пассажирским рейсом из Мадрида.