Москва, 16 декабря, 2018, 02:30 — ИА Регнум. Победой российской сборной завершился второй хоккейный матч с командой Чехии на Кубке Первого канала. Счет составил 7:2 в пользу России.

Николай Когут. Хоккей. Конец 1940-х

Игра состоялась 15 декабря на «ЦСКА Арене» в Москве. Андрей Локтионов и Андрей Кузьменко отличились каждый двумя шайбами, Никита Гусев выполнил три передачи.

Счет открыл на пятой минуте матча Василий Токарнов, однако Доминик Кубалик менее чем через минуту сравнял счет. В дальнейшем шайбы в ворота чехов забросили также Николай Прохоркин, Кирилл Капризов, чешский хоккеист Кубалик сделал дубль.

На 16 декабря намечена встреча российских хоккеистов с финнами в Санкт-Петербурге.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре сборная России уступила Чехии в на кубке Карьяла. Тогда российские хоккесты проиграли со счетом 2:5.