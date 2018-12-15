Москва, 16 декабря, 2018, 02:13 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поддержал позицию гендиректора Большого Московского государственного цирка Эдгарда Запашного, заявившего о неприемлемости открытия в Москве постоянной площадки канадского «Цирка дю Солей» в ходе заседания Совета по культуре и искусству при президенте РФ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Заседание Совета по культуре и искусству

Запашный напомнил, что предприниматель Михаил Гуцериев анонсировал открытие стационарного канадского цирка в Сколково в 2019 году. Это неприемлемо и неправильно — при появлении такой базы зарубежный цирк не только переманит кадры, но и откроет в РФ собственную школу, отметил он.

«Никто не мешает им приезжать сюда с временными гастролями, они уже больше 10 лет сюда ездят, но это точно негативно скажется не только на российском цирке, но и на российском спорте в том числе», — сказал Запашный.

Читайте также: Мединский обвинил Росгорцирк в проедании денег

Глава государства поддержал Запашного, отметив, что давать иностранному цирку возможность развиваться в России — это не гастроли, а «совсем другая история». Путин заверил, что в дальнейшем разберется в возникшей ситуации.

«Конечно, зритель хочет посмотреть. Но я, скорее, на Вашей стороне», — сказал он.

Канадская компания «Цирк дю Солей» (Cirque du Soleil, «Цирк солнца») была основана в 1984 году в Монреале. Её штат насчитывает более 4 тыс. человек, что дает артистам возможность одновременно выступать в разных городах мира. В представлениях этого цирка принципиально не задействуют животных, однако широко используют музыку, причудливый дизайн и хореографию.