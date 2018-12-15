Вологда, 16 декабря, 2018, 01:35 — ИА Регнум. В жилом пятиэтажном доме в Вологде произошел взрыв. Погиб один человек, еще шестеро пострадали, передает 16 декабря РЕН ТВ.

Владимир Чичилимов, Владимир Сипиёв ИА Красная Весна Взрыв бытового газа в многоэтажном доме

По предварительным данным, на улице Карла Маркса в квартире на пятом этаже взорвался бытовой газ. Смертельные травмы получила женщина, она скончалась по пути в больницу.

Очевидцы рассказывают в соцсетях о значительных повреждениях здания. Пострадали также припаркованные во дворе автомобили.

Отмечается, что произошло обрушение кровли на площади 30 кв. метров. Из дома эвакуируют жильцов. Подробности происшествия устанавливаются.