Вашингтон, 16 декабря, 2018, 01:10 — ИА Регнум. За 2018 год погибли не менее 260 нелегальных мигрантов, пытавшихся прорваться на территорию Соединенных Штатов, сообщает ABC News со ссылкой на отчет американского правительства.

(сс) Jonathan McIntosh Пограничная стена США с Мексикой. Фреска под названием «Пасео Гудидад» (Парад человечества). На ней изображены трудности, с которыми сталкиваются мигранты по пути в США

Сообщается, что большая часть мигрантов погибла вне территории США. По данным доклада, причиной смерти большинства из них стал перегрев от жары. Также отмечается, что 50 человек утонули при попытке переплыть реки на границе между США и Мексикой.

Всего за 2018 финансовый год, который закончился 30 сентября, США насчитали 281 погибшего мигранта. С октября 2018 года американские власти насчитали еще 32 погибших мигрантов. Отмечается, что большинство погибших — 117 человек — были гражданами Мексики. При этом, как подчеркивает доклад, количество смертей снизилось по сравнению с предыдущими годами. Так, в 2016 году была зафиксирована гибель 329 мигрантов.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря на границе между Соединенными Штатами и Мексикой скончалась семилетняя девочка из Гватемалы, которую ранее задержали американские пограничники. Она была задержана вместе со своим отцом и переправлена на пограничную станцию «Антелоп Уэлс». Девочка жаловалась на ухудшение самочувствия, однако на станции не было необходимого медперсонала. Через некоторое время ребенок скончался.