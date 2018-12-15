Киев, 16 декабря, 2018, 01:03 — ИА Регнум. Главой новой церковной структуры — Единой поместной православной церкви на Украине — избран митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). Об этом сообщает сетевое издание «Лига.нет» со ссылкой на источники.

President.gov.ua Митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко) (в центре)

Отмечается, что голосование происходило в два тура. Участниками «объединительного» собора в Киеве стали 190 человек, при этом 126 делегатов — 42 архиерея и с ними по одному священнику и мирянину — представляли УПЦ Киевского патриархата.

От Украинской автокефальной православной церкви участвовали 36 делегатов: 12 епископов, священники и миряне.

Ожидается, что в январе 2019 года Епифаний получит томос об автокефали ЕППЦ от патриарха Константинопольского Варфоломея в Стамбуле.

Как сообщало ИА REGNUM, о создании ЕППЦ объявил 15 декабря президент Украины Петр Порошенко. Он выступил с речью на площади перед Софийским заповедником в Киеве.