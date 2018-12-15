Данила Козловский снимет более амбициозный фильм, чем «Тренер»
Москва, 15 декабря, 2018, 23:58 — ИА Регнум. Известный российский актер Данила Козловский собирается снять новый фильм, сообщает 16 декабря издание «Экономика сегодня».
Svklimkin
Данила Козловский
В настоящее время идет кастинг актеров. Картина будет основана на реальных событиях, однако подробности он не раскрывает.
Козловский лишь сообщил, что новая его работа будет более серьезной, нежели фильм «Тренер». В ней будут подниматься более сложные вопросы, также планируется привлечь серьезный бюджет.
Напомним, актер Данила Козловский дебютировал в качестве режиссера с фильмом «Тренер», где также сыграл главную роль. Картина рассказывает о судьбе футболиста, ставшего тренером не самой успешной команды.