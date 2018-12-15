Киев, 15 декабря, 2018, 23:34 — ИА Регнум. Итоги «объединительного собора», прошедшего 15 декабря в Киеве, прокомментировали в посольстве США.

Kholodovsky Посольство США. Киев

«Поздравляем Украину с сегодняшним (15 декабря) историческим Собором и созданием поместной независимой Украинской православной церкви», — говорится в сообщении дипломатического ведомства, обнародованном на странице в соцсети Twitter.

Напомним, 15 декабря в Киеве прошел «объединительный собор» украинских раскольников. По итогам мероприятия президент Украины Петр Порошенко заявил, что на Украине создана «автокефальная поместная православная церковь».

Позже зампредседателя отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Николай Балашов в интервью РИА Новости заявил, что каноническое значение прошедшего в Киеве «объединительного собора» ничтожно.

По его словам, большая часть участников процесса не имела законного рукоположения.

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