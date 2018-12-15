Москва, 15 декабря, 2018, 23:35 — ИА Регнум. Известный кинорежиссер Андрей Кончаловский высказался за большее финансирование детского кинематографа, сообщает 16 декабря издание «Ревизор».

Kremlin.ru Андрей Кончаловский

По мнению режиссера, государство не уделяет должного внимания фильмам, предназначенным для подрастающего поколения. В министерстве культуры даже не предполагается отдельной статьи для финансирования подобных проектов, отмечает он.

Кроме того Кончаловский предложил учредить специальные театральные премии, которые будут вручаться государством. Подобный подход создал бы альтернативу премии «Золотая маска», которую многие эксперты считают однобокой.

Напомним, ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев вручил награды трем российским театрам за постановку произведений по русской классике. Данная награда в России вручается впервые.