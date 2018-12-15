Москва, 15 декабря, 2018, 21:45 — ИА Регнум. Каноническое значение «объединительного собора», прошедшего 15 декабря в Киеве, ничтожно. Об этом заявил зампредседателя отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Николай Балашов в интервью РИА Новости.

Gov.ua Петр Порошенко на объединительном соборе

По его словам, большая часть участников процесса, проходившего под общим руководством приезжего архиерея из Франции и главы государства, не имела законного рукоположения.

«Собрали лиц (в Киеве) … и из числа неканонических священнослужителей одного избрали в качестве неканонического предстоятеля», — сказал он.

Балашов также добавил, что решение об избрании главы «новой церкви» православный мир не признает.

Как передавало ИА REGNUM, 15 декабря президент Украины Петр Порошенко по итогам «объединительного собора» заявил, что на Украине создана автокефальная поместная православная церковь.

Читайте также: Порошенко объявил о создании «новой украинской церкви»