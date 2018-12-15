Лондон, 15 декабря, 2018, 17:23 — ИА Регнум. 15 декабря между коллективами «Манчестер Сити» и «Эвертон» на стадионе «Этихад» был разыгран матч 17-го тура регулярного сезона Английской Премьер-лиги 2018/19. Противостояние завершилось уверенной победой «горожан».

Cléria De Souza Стадион «Этихад»

На экваторе первого тайма Габриэль Жезус открыл счет, замкнув навес Лероя Сане — 1:0. На 50-й минуте бразильский форвард оформил дубль также после передачи Сане — 2:0. Через 15 минут Калверт-Льюин вернул «ирисок» в игру — 2:1. В следующей же атаке Рахим Стерлинг установил окончательный счет — 3:1.

Статистика матча («МС"/"Эвертон»)

Удары 13/6

Удары в створ ворот 5/1

Процент владения мячом 65%/35%

Нарушения правил 4/9

Поданные угловые 6/0

«Манчестер Сити» набрал 44 очка и поднялся на первую строчку в таблице АПЛ. «Эвертон» с 24-мя баллами временно остался на 7-й позиции.

Стартовые составы команд на матч:

«МС»: Мораеш, Уокер, Ляпорт, Делф, Отаменди, Гюндоган, Сильва, Фернандиньо, Сане, Марез, Жезус.

«Эвертон»: Пикфорд, Кин, Зума, Динь, Мина, Коулман, Гомеш, Сигурдссон, Бернард, Ришарлисон, Калверт-Льюин.

Бригада арбитров: Крэйг Поусон | Эдвард Смарт | Ричард Уэст.

Желтые карточки: Динь — 19, Делф — 76, Калверт-Льюин — 76.

Голы: Жезус 22 — 1:0, Жезус 50 — 2:0, Калверт-Льюин 65 — 2:1, Стерлинг 69 — 3:1.