Пекин, 15 декабря, 2018, 17:10 — ИА Регнум. В населенном пункте Учжэнь восточно-китайской провинции Чжэцзян вскоре состоится очередной раунд китайско-японских консультаций по морским вопросам. В них примут участие представители МИД, министерств обороны, контрольных ведомств и морских управлений двух стран, сообщает Синьхуа со ссылкой на заявления официального представителя МИД КНР Лу Кана, сделанные им в ходе ведомственного брифинга в Пекине.

Al Jazeera English Спорные острова

Переговоры пройдут 17−18 декабря; китайская сторона надеется, что в ходе обсуждения будут затронуты ключевые вопросы двухсторонней повестки, которые представляют взаимный интерес. По словам китайского дипломата, речь пойдет о дальнейшем наращивании взаимного доверия и взаимопонимания.

Отметим, что впервые такие консультации прошли в 2012 году, а в предыдущий раз стороны на них в данном формате встречались в апреле текущего года в японском городе Сенндзе.

Напомним, что пограничные отношения Китая и Японии в настоящее время омрачены продолжающимся дипломатическим и политическим противостоянием вокруг островов Сенкаку (по-китайски, Дяоюйдао), которыми управляет Токио, но претензии на них также предъявляют Китай и Тайвань.