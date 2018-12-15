Калуга, 15 декабря, 2018, 16:59 — ИА Регнум. Следственными органами Калужской области продолжается расследование уголовного дела в отношении генерального директора двух организаций ООО «Гигиена-Сервис» и ООО «Гигиена-Сервис Мед» Александра Б., который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 статьи 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).

Evgeny Кошелек

Как сообщил 15 декабря корреспонденту ИА REGNUM следователь по особо важным делам СУ СКР по Калужской области Валерий Киреев, генеральный директор двух предприятий с января по май 2018 года не выплачивал заработную плату работникам, а имеющиеся денежные средства направлял на расчеты с контрагентами. Без заработной платы остались около 400 действующих и уволенных работников обеих организаций. Общий размер задолженности составил 50 миллионов рублей. На имущество подозреваемого — директора организаций наложен арест.

Отмечается, что путем продажи продукции предприятий, а также реализации большегрузной техники и иного имущества задолженность по заработной плате за указанный период погашена перед 300 работниками ООО «Гигиена-Сервис», а также за период с января по апрель перед 84 работниками ООО «Гигиена-Сервис Мед». В ближайшее время на счет организации поступят денежные средства от реализации готовой продукции, и задолженность по второй организации будет погашена в полном объеме.

«Расследование уголовного дела продолжается, проводятся судебно-бухгалтерские экспертизы и другие следственные действия, — сказал Киреев. — Этому предшествовала работа по получению необходимых сведений о движении денежных средств по счету каждого работника».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Калужской области было возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора двух крупнейших организаций региона — ООО «Гигиена-Сервис» и ООО «Гигиена-Сервис Мед» Александра Б., который является крупнейшим производителем женских гигиенических средств в регионе.

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