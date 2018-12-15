Пекин, 15 декабря, 2018, 16:58 — ИА Регнум. В Пекине проходит очередная, 11-я партийная учеба КПК с участием членов Политбюро, посвященная реформам партийно-государственной надзорной системы, сообщает 14 декабря Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

На форуме выступил Генеральный секретарь ЦК КПК, Председатель КНР Си Цзиньпин, который уделил особое внимание «продолжительному углублению реформ государственной надзорной системы» в целях дальнейшего продолжения борьбы с коррупцией.

В своем выступлении китайский лидер связал проверку партийной дисциплины с государственным надзором по линии Министерства контроля КНР, представив такое переплетение как «важное институциональное обеспечение легализации и нормализации антикоррупционной работы».

Следует отметить, что определенный импульс этой идее был придан еще в прошлом году на XIX съезде КПК и состоявшихся в марте уже этого года «двух сессиях» — ВСНП и НПКСК — высших законодательного и консультативного органов КНР. В рамках принятых там решений борьба с коррупцией на уровне партийной Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины (ЦКПД) дополнилась расширением полномочий Министерства контроля КНР. Под «легализацией» борьбы с коррупцией Си Цзиньпин скорее всего понимает проведение против чиновников партийных расследований с последующей передачей дел в органы контроля для привлечения подозреваемых к уголовной ответственности.