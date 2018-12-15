Мадрид, 15 декабря, 2018, 16:52 — ИА Регнум. 15 декабря между коллективами «Хетафе» и «Реал Сосьедад» на стадионе «Колозеум Альфонсо Перес» был разыгран матч 16-го тура регулярного сезона испанской Примеры 2018/19. Противостояние завершилось минимальной победой хозяев со счетом 1:0.

Miguel303xm Стадион «Колозеум Альфонсо Перес»

Первый мяч в дебюте первой половины матча забил опытный испанский форвард Хорхе Молина — 1:0.

Статистика матча («Хетафе"/"Реал Сосьедад»)

Удары 8/9

Удары в створ ворот 2/4

Процент владения мячом 28%/72%

Нарушения правил 22/13

Поданные угловые 2/3

«Хетафе» набрал 24 очка и поднялся на 5-ю строчку в турнирной таблице. «Реал Сосьедад» с 19-ю баллами остался на 14-м месте.

Стартовые составы команд на матч:

«Хетафе»: Сория, Даконам, Антунеш, Кабрера, Суарес, Сибасаки, Кристофоро, Арамбарри, Фулькье, Анхель, Молина.

«Реал Сосьедад»: Мойя, Морено, Горосабель, Эрнандес, Ле Норманд, Ильярраменди, Субельдия, Ояроасабаль, Рамирес, Хуанми, Жозе.

Бригада арбитров: Сантьяго Хайме | Хорхе Буэно Матео | Хоан Буэно Матео.

Желтые карточки: Молина — 32, Жозе — 33, Фулькье — 35, Ле Норманд — 38, Ильярраменди — 63, Янузай — 72, Кристофоро — 86.

Голы: Молина 3 — 1:0.