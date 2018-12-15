Санкт-Петербург, 15 декабря, 2018, 16:07 — ИА Регнум. Президента Владимира Путина попросили содействовать выкупу помещений Минобороны в Соляном переулке в центре Петербурга в пользу Музея блокады Ленинграда. Это пожелание озвучил генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский на заседании Совета по культуре и искусству в Петербурге 15 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский

Пиотровский сообщил, что сохранить Соляной городок необходимо для того, чтобы не допустить уничтожения музея и памяти о подвиге города в ходе «ленинградского дела».

«Это целая большая часть нашей истории. Для того, чтобы он выжил рядом с новым музеем, который строится по прекрасному проекту, нужно всего лишь выкупить помещения у министерства обороны. Выкупить, забрать. Они готовы к этому», — сказал Пиотровский.

Известно, что историческому Музею блокады Ленинграда катастрофически не хватает площадей, при этом музейщики делят здание с Минобороны, которое ранее отказывалось уступить свои площади. При этом власти Петербурга планируют построить новый музейный комплекс, посвященный обороне и блокаде Ленинграда, на Смольной набережной.

Владимир Путин не стал комментировать вопрос с Минобороны, заметив только, что обсудит с врио губернатора Петербурга Александром Бегловым вопросы, касающиеся сохранности музейных коллекций в учреждениях региональной подчиненности.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября чиновники Смольного встретились с общественными активистами организаций ветеранов и блокадников, обсудили с ними вопросы создания нового Музейно-выставочного комплекса «Оборона и блокада Ленинграда» и развития существующего «Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда».

На этой встрече было сказано, что необходимость создания нового музея обусловлена в том числе тем фактом, что Минобороны категорически отказалось уступить городу и музею свои помещения в Соляном городке.