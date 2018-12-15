Лондон, 15 декабря, 2018, 16:07 — ИА Регнум. Датский защитник футбольного лондонского клуба «Челси» может перейти на правах аренды в команду «Барселона», сообщает 15 декабря Sport.es.

@cfcunofficial (Chelsea Debs) London Андреас Кристенсен

Клуб из Барселоны надеется таким образом найти замену защитнику команды Самюэлю Юмтити, на время решения им проблем с коленом.

По информации издания, «Барселона» уже сделала «Челси» официальное предложение об аренде Андреаса Кристенсена, однако лондонский клуб ответил на него отказом.

При этом сам Кристенсен готов перейти на условиях аренды в каталонский клуб, однако «Челси» такой вариант развития событий не нравится. «Барселона» же не планирует совершать трансферы в январе и надеется получить защитника на правах аренды. В публикации подчеркивается, что датчанин попытается в ближайшие дни убедить руководство «Челси» отпустить его в каталонский клуб в аренду.

Отметим, в текущем сезоне Кристенсен принял участие только в одном матче за «Челси», в котором не отметился никакими результативными действиями. Большую часть времени датский защитник провел на скамейке запасных.