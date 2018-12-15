Санкт-Петербург, 15 декабря, 2018, 15:29 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе пребывания в Санкт-Петербурге 15 декабря встретился с Артемом Пальяновым из Ленинградской области, который ранее попросил у главы государства помочь сбыться его мечте — увидеть город на Неве с воздуха. Сегодня эта мечта страдающего серьезным заболеванием ребенка сбылась.

Kremlin.ru Артем Пальянов и Владимир Путин

Как напомнила пресс-служба Кремля, 5 декабря Владимир Путин принял участие в благотворительном проекте «Мечтай со мной», исполняющем желания тяжелобольных детей. Среди конвертов, переданных президенту, оказалось и письмо Артёма. Путин пообещал исполнить желания ребят.

«Владимир Путин встретился с Артёмом, его папой и братом. Президент поздравил их с наступающим Новым годом. Вместе они посмотрели на маршрут предстоящего полёта, после чего Артём отправится на вертолётную экскурсию над городом», — сообщили сегодня в пресс-службе президента.

Как добавляет ТАСС, Владимир Путин вместе с мальчиком и его родственниками распаковал приготовленные для них подарки, а затем президент проводил семью до вертолетной площадки.