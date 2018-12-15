Мадрид, 15 декабря, 2018, 15:31 — ИА Регнум. Бразильский защитник футбольного клуба «Реал» Виера Да Силва Жуниор Марсело прокомментировал слова своего бывшего партнера по команде Криштиану Роналду о том, что он хотел бы видеть Марсело в составе туринской команды «Ювентус». Его слова приводит 15 декабря мадридская газета Club del Deportista.

(сс) copa2014.gov.br Марсело

«Я никогда не думал о том, чтобы перейти в другой клуб. Я всегда делал все для того, чтобы остаться в «Реале», — заявил Марсело и добавил, что игровое время его в этом случае не волнует и даже если он будет проводить в каждом матче за «Реал» только по 15 минут, он все равно в течение их постарается сделать все для победы своего клуба.

В текущем сезоне Марсело сыграл в составе мадридской команды в восьми матчах, в которых забил два мяча.

Отметим, ранее бывший коллега Марсело по клубу и нынешний нападающий туринской команды «Ювенстус» Криштиану Роналду заявил о том, что итальянская команда была бы счастлива подписать контракт с Марсело.