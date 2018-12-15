Ульяновск, 15 декабря, 2018, 14:21 — ИА Регнум. Ульяновский автопроизводитель УАЗ увеличил цены на свои автомобили в декабре, об этом сообщает 15 декабря агентство «Автостат».

Peter PZ УАЗ «Патриот»

По данным агентства, подорожание коснулось в первую очередь таких моделей, как «Хантер», а также обновленных «Патриот» и «Пикап». Теперь все эти автомобили стоят дороже на 15−18 тысяч рублей.

Новая цена на модель «Хантер» составит от 674,9 до 759,9 тысячи рублей, и на данный момент все варианты исполнения автомобиля комплектуются 128-сильным двигателем объемом 2,7 литра.

Обновленный «Патриот» теперь будет стоить от 760 до 1064 тысяч рублей, и все его версии комплектуются 130 или 150-сильным двигателем объемом 2,7 литра.

И обновленный УАЗ «Пикап» теперь будет стоить от 779 тысяч рублей за вариант исполнения «Классик Fleet», топовая же комплектация «Максимум» будет стоить 1145 тысяч рублей. Автомобиль оснащается теми же вариантами двигателя, что и «Патриот».

Отметим, при этом в общем числе проданных автомобилей марки УАЗ за 11 месяцев текущего года наблюдается небольшое, 4% падение продаж. За данный период было продано 35 610 штук автомобилей ульяновской марки.