Москва, 15 декабря, 2018, 13:52 — ИА Регнум. Российский фигурист Михаил Коляда примет участие в чемпионате России, несмотря на проблемы со здоровьем, сообщила 15 декабря главный тренер спортсмена Валентина Чеботарева.

(сс) Palickap Михаил Коляда

«У Миши были проблемы с синуситом, пришлось пролечить сейчас. Но мы ничего не меняем, едем на чемпионат России», — приводит ТАСС слова Чеботаревой.

Ранее сам спортсмен выложил в своем Instagram сообщение с видео из больничной палаты и написал о том, что его подготовка к чемпионату России «немного сбилась с курса», поэтому вместо соревнований он оказался в больнице. Потому участие Коляды в соревнованиях оказалось под вопросом.

«Лечитесь вовремя, друзья», — заключил Михаил Коляда.

Отметим, чемпионат России пройдет с 19 по 23 декабря в Саранске и по его итогам будет сформирована заявка сборной России на чемпионаты мира и Европы.