Кафедральный Свято-Преображенский собор в Виннице захвачен неизвестными
Винница, Украина, 15 декабря, 2018, 13:26 — ИА Регнум. Винницкий Свято-Преображенский кафедральный собор канонической Украинской Православной Церкви был захвачен неизвестными молодыми людьми. Об этом сообщает 15 декабря пресс-служба Союза православных журналистов.
По данным Союза, захват собора произошёл сразу же после утреннего богослужения. К собору подъехали 20 молодых людей и отобрали у служителей церкви ключи от всех помещений комплекса.
После того, как захватчики получили ключи, они потребовали от представителей канонической УПЦ немедленно забрать вещи и уйти.
Напомним, что на 15 декабря намечено проведение «объединительного собора» раскольников, который должен состояться в Софийском соборе в Киеве.
По данным Союза православных журналистов, на «объединительный собор» расколькников прибыл и управляющий Винницкой епархией УПЦ МП митрополит Винницкий и Барский Симеон.
Как сообщалось ранее, всего в раскольничьем «объединительном соборе» могут принять участие до 10 представителей УПЦ МП.