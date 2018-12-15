Винница, Украина, 15 декабря, 2018, 13:26 — ИА Регнум. Винницкий Свято-Преображенский кафедральный собор канонической Украинской Православной Церкви был захвачен неизвестными молодыми людьми. Об этом сообщает 15 декабря пресс-служба Союза православных журналистов.

Stylephoto22 Свято-Преображенский кафедральный собор. Винница, Украина

По данным Союза, захват собора произошёл сразу же после утреннего богослужения. К собору подъехали 20 молодых людей и отобрали у служителей церкви ключи от всех помещений комплекса.

После того, как захватчики получили ключи, они потребовали от представителей канонической УПЦ немедленно забрать вещи и уйти.

Напомним, что на 15 декабря намечено проведение «объединительного собора» раскольников, который должен состояться в Софийском соборе в Киеве.

По данным Союза православных журналистов, на «объединительный собор» расколькников прибыл и управляющий Винницкой епархией УПЦ МП митрополит Винницкий и Барский Симеон.

Как сообщалось ранее, всего в раскольничьем «объединительном соборе» могут принять участие до 10 представителей УПЦ МП.