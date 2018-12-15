Краснодар, 15 декабря, 2018, 13:09 — ИА Регнум. О том, что футболисты футбольного клуба «Краснодар» ушли в отпуск и вернутся из него 8 января следующего года, сообщил 15 декабря официальный Twitter команды из Краснодара.

(сс) flooy Футболист

В сообщении говорится, что команда будет отдыхать 24 дня и что сразу по возвращении из отпуска футболисты отправятся в Испанию для тренировки.

Всего игроки «Краснодара» пройдут два этапа спортивных сборов в Испании. Первый пройдёт с 9 по 22 января 2019 года в Эстепоне, второй — с 26 января по 6 февраля в Марбелье. При этом на каждом этапе запланированы контрольные матчи.

Заключительный этап недельных тренировок перед матчами 1/16 финала Лиги Европы команда проведет на своей базе «Четук».

Отметим, несмотря на поражение от клуба «Севилья» в выездном матче 6-го тура Лиги Европы, «Краснодар» смог закончить групповой этап на втором месте в своей группе, что позволило ему выйти в 1/16 финала турнира. Также клуб находится на втором месте в турнирной таблице российской премьер-лиги, уступая лидеру — санкт-петербургскому «Зениту», одно очко.