Москва, 15 декабря, 2018, 13:20 — ИА Регнум. Специалисты компании Must заявили о том, что граждане России тратят порядка 13 часов в месяц на просмотр кинофильмов и сериалов, сообщает 15 декабря «Рен ТВ».

Цитата из м/ф «Карлсон вернулся». реж Борис Степанцев. 1970. СССР У телевизора

Данный факт ставит Россию на второе место в мире, впереди лишь граждане Франции, которые проводят порядка 14,5 часа в месяц за просмотром любимых фильмов. Замыкают тройку лидеров жители США — 11 часов.

Эксперты при этом учитывают время, проведенное не только за экранами телевизоров, но и в кинотеатрах. Также они отметили, что наиболее популярным фильмом в текущем году в России стали «Мстители: Война бесконечности», главным сериалом стала картина «Во все тяжкие».