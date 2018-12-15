Лондон, 15 декабря, 2018, 12:53 — ИА Регнум. О недовольстве со стороны главного тренера футбольной команды «МЮ» Жозе Моуринью в отношении бездействия руководства клуба, сообщает 15 декабря The Telegraph.

Steindy Жозе Моуринью

Согласно данным издания, португальский специалист недоволен тем, что клуб так и не начал работу по приобретению игроков на те позиции, которые Моуринью хотел бы усилить в январское трансферное окно. Также главного тренера «МЮ» возмущает то, что за две недели до начала зимнего трансферного окна клуб так и не определился в вопросах покупки новичков и продажи некоторых игроков.

Кроме этого Моуринью расстроил факт отсутствия главных представителей руководства «МЮ» на матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов 13 декабря с «Валенсией», который «МЮ» проиграл со счетом 2:1.

Отметим, после 16-ти туров английской премьер-лиги «МЮ» находится на 6 месте в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидера «Ливерпуля» на 16 очков.