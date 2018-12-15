Москва, 15 декабря, 2018, 12:56 — ИА Регнум. Мужчину, напавшего на сотрудника полиции в центре Москвы, задержали полицейские. Об этом 15 декабря сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Москве.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Наручники

Сообщается, что злоумышленник совершил нападение на сотрудника полиции, находящегося при исполнении служебных обязанностей по охране правопорядка в городе Москве. Нападение произошло 14 декабря поздно вечером.

Сотрудник полиции остановил вызвавшего у него подозрения гражданина для проверки документов. Однако мужчина, в ответ на требование полицейского, попытался нанести ему удар ножом. Благодаря бронежилету сотрудник полиции не пострадал, его жизнь и здоровье вне опасности.

Нападавший попытался скрыться с места преступления, но, благодаря умелым и своевременным действиям сотрудника полиции, был задержан.

В настоящее время с задержанным проводятся следственные действия в рамках уголовного дела, возбужденного по признакам преступления о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. По окончании следственных действий будет решаться вопрос о мерах пресечения по отношению к задержанному.

Ранее сообщалось о нападении на сотрудников правоохранительных органов в Назрани. В результате нападения злоумышленники скончались, двое полицейских госпитализированы с ранениями.