Пекин, 15 декабря, 2018, 12:57 — ИА Регнум. Американская компания Apple обновит программное обеспечение для пользователей iPhone в Китае, нарушающее два патента компании Qualcomm. Об этом сообщает Reuters.

(сс) andri333 IPhone

В Apple считают, что обновление программного обеспечения позволит снять претензии Qualcomm, обвиняющей Apple в нарушении патентного права. Компания направила в суд запрос на пересмотр решения о запрете продаж.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре промежуточный народный суд китайского Фучжоу постановил прекратить продажу семи моделей смартфонов iPhone, нарушающих патенты компании Qualcomm.

Напомним, ранее компания Qualcomm поставляла для Apple чипы для мобильных устройств. Сотрудничество было остановлено в 2017 году, когда американские компании направили встречные судебные иски.