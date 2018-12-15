Нью-Йорк, США, 15 декабря, 2018, 12:29 — ИА Регнум. Запланированный на 15 декабря бой между чемпионом Международной боксерской федерации (IBF) в тяжелом весе российским боксером Артуром Бетербиевым и претендентом на данный титул американцем Джо Смитом-младшим, перенесен на февраль, сообщает 15 декабря Ring TV.

Цитата из м/ф «Метеор на ринге». реж Борис Дежкин. 1970. СССР Бокс

По информации издания, проведение боя запланировано в Нью-Йорке на 22 или 23 февраля. Также в сообщении телеканала отмечается, что большее время для подготовки боя потребовалось команде российского боксера.

Отметим, поединок между Артуром Бетербиевым и Джо Смитом-младшим должен был состояться 15 декабря на большом боксерском шоу в Нью-Йорке. Последнюю защиту своего титула Бетербиев провел в октябре, победив в четвертом раунде нокаутом британского боксера Каллума Джонсона.