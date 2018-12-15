Пекин, 15 декабря, 2018, 12:05 — ИА Регнум. Рейтинг из 10 самых производительных смартфонов на базе операционной системы Android представили эксперты AnTuTu на сайте компании.

Kārlis Dambrāns Huawei

Эксперты представили результаты тестирования смартфонов программой AnTuTu, являющейся одной из самых популярных тестовых программ.

Первые три места заняли смартфоны серии Huawei Mate 20 на базе процессора Kirin 980.

На четвёртом месте расположился Asus ROG Phone, на пятом и шестом — смартфоны OnePlus 6 и 6T.

Замкнули десятку самых мощных смартфонов три устройства от Xiaomi (Mi Black Shark, Mi8 и Mi MIX 2S) и смартфон Meizu 16th.

Отметим, все компании, устройства которых попали в список самых производительных, базируются в Китае и Тайване.