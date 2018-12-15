Канберра, 15 декабря, 2018, 11:59 — ИА Регнум. Администрация мессенджера Signal не сможет выполнить требования нового закона Австралии о предоставлении доступа к зашифрованным данным правоохранительным службам, сообщил представитель разработчиков мессенджера в блоге Signal.

Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР Отказ

Signal является приложением для обмена сообщениями на устройствах на базе операционной системы Android.

Джошуа Лунд, являющийся одним из разработчиков Signal, заявил, что компания не сможет выполнить требования, устанавливаемые новым законом в Австралии.

Он отметил, что система Signal не предусматривает хранения на внешних серверах информации о контактах, разговорах, группах и голосовых звонках. А сквозное шифрование содержимого сообщений делает его недоступным для самой команды разработчиков.

Лунд добавил, что правительство Австралии может заблокировать сервис.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре парламент Австралии принял законопроект, обязывающий владельцев социальных сетей и приложений для обмена сообщениями предоставлять доступ к любой переписке по требованию спецслужб.

На компании, отказывающиеся от передачи зашифрованных данных, могут быть наложены штрафы размером до $7,3 млн.