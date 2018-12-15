Эдмонтон, Канада, 15 декабря, 2018, 11:46 — ИА Регнум. Хоккейная команда «Эдмонтон Ойлерз» победила с крупным счетом хоккеистов «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 15 декабря Sport 24.

(сс) mark6mauno Вратарь

Встреча походила в Эдмонтоне и закончилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

Счет на 13-й минуте открыл представитель хозяев Алекс Чиассон. Вторую шайбу гостям забросил на 33-й минуте игры капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, причем сделал это с отрицательного угла, то есть практически из-за ворот. Позднее капитан «Эдмонтона» сделал также одну результативную передачу и на 60-й минуте забросил ещё одну шайбу в пустые ворота «Филадельфии». Ещё один гол гостям забил Адам Ларссон (35-я).

На все это гости ответили только единожды голом Ворачека на 51-й минуте.

Отметим, это пятая победа «Эдмонтона» в последних шести матчах НХЛ.