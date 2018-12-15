Буэнос-Айрес, 15 декабря, 2018, 11:07 — ИА Регнум. Президент футбольного клуб «Бока Хуниорс» из Буэнос-Айреса Даниэль Анхелиси сообщил о том, что главный тренер команды Гильермо Баррос Скелотто покидает свой пост после поражения его команды в финале кубка Либертадорес от футболистов клуба «Ривер Плейт», его слова приводит 15 декабря Sport.es.

Víctor Santa María Гильермо Баррос Скелотто

«Для «Боки» будет лучше начать новый год с новым тренерским штабом», — цитирует портал слова Анхелиси.

Также президент футбольного клуба отметил, что он не говорит Скелотто «прощай», а скорее «до свидания» и подчеркнул уважительное отношение руководства команды к покидающему свой пост специалисту.

Отметим, Гильермо Баррос Скелотто занимал пост главного наставника «Бока Хуниорс» с 2016 года и за это время команда под его руководством дважды выиграла кубок первенства Аргентины по футболу и вышла в 2018 году в финал кубка Либертадорес — самой престижной футбольной награды Латинской Америки.