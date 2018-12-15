Москва, 15 декабря, 2018, 11:02 — ИА Регнум. Свои любимые сказки прочтут московским зрителям актёры театра и кино в рамках цикла семейных встреч «Рождественские чтения», который пройдёт в Москве. Об этом 15 декабря сообщается на сайте мэра Москвы.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!» реж В. Котеночкин, В. Тарасов. А. Котеночкин. 1969 Сказки

«Рождественские чтения» пройдут с 15 по 23 декабря. В мероприятии примут участие Татьяна Арнтгольц, Алена Хмельницкая, Сергей Горобченко и Гоша Куценко. Артисты прочтут сказки Шварца, Гаршина, Одоевского, Катаева, Маршака, Пушкина, а также русские народные сказки.

Также в мероприятии примут участие артисты балета театров Москвы. Они представят зрителям фрагменты балета «Щелкунчик».

Кроме того, гостей ждут фото‑ и автографсессии, а для маленьких зрителей из детских домов приготовлены новогодние подарки.

«Рождественские чтения» организованы совместно с центрами содействия семейному воспитанию «Сколковский», «Кунцевский» и «Наш дом».

Ранее ИА REGNUM сообщало о старте фестиваля «Путешествие в Рождество», который продлится в Москве до 13 января.