Берлин, 15 декабря, 2018, 11:02 — ИА Регнум. Футболисты команды «Нюрнберг» уступили в противостоянии с командой «Вольфсбург» в матче 15-го тура немецкой Бундеслиги, сообщает 15 декабря Матч ТВ.

Цитата из м/ф «Футбольные звезды». реж Борис Дежкин. 1974. СССР Пропустил мяч

Игра проходила в Нюрнберге и завершилась со счетом 2:0 в пользу «Вольфсбурга».

В составе гостей мячам отметились нападающий Даниэль Гинчек и хавбек Йосип Брекало, которые точно реализовали два из четырех ударов, нанесенных «Вольфсбургом» по воротам хозяев. Футболисты «Нюрнберга» же в свою очередь так и не смогли нанести в сторону ворот гостей ни одного удара.

По итогам игры «Вольфсбург» поднялся на восьмое место с 22 очками. «Нюрнберг» же находится на 16-м из 18-и мест в турнирной таблице Бундеслиги и его от вылета во второй дивизион отделяет только одно очко.

Отметим, это четвертое поражение «Нюрнберга» в последних пяти матчах, а для «Вольфсбурга» четвертая подряд игра без поражений.

В следующем туре «Вольфсбург» примет у себя 18 декабря «Штутгарт», а «Нюрнберг» в этот же день сыграет в гостях с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха.