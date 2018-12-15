Гонолулу, США, 15 декабря, 2018, 10:42 — ИА Регнум. Американский боец смешанного стиля в легком весе Майкл Чендлер одержал победу в бою со своим соотечественником Брентом Примусом за титул чемпиона организации Bellator в рамках шоу Bellator 212, проходившем на Гавайях, сообщает 15 декабря Матч ТВ.

Джордж Уэсли Беллоуз. Оба — члены этого клуба. 1909

Это был матч-реванш за звание чемпиона Bellator в легком весе. Чендлер уверенно доминировал над соперником в течение всего боя, и победа была отдана ему по итогам пяти раундов единогласным решением судей с одинаковым у всех троих счетом 50:45.

Это первое поражение в профессиональной карьере Примуса.

Отметим, первая встреча Чендлера с Примусом состоялась в марте 2017 года и тогда победу техническим нокаутом одержал Примус, став чемпионом Bellator в легком весе.