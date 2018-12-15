Киев, 15 декабря, 2018, 10:23 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев заявил, что в сложившейся ситуации после неудавшейся провокации в Керченском проливе и объявления на Украине военного положения, является «крысой, загнанной в угол». Об этом он заявил в эфире телеканала «Наш».

Цитата из х/ф «Кавказская пленница». Реж. Леонид Гайдай. 1967. СССР Загнали в угол

Мураев констатировал, что, к сожалению, простые моряки и солдаты, арестованные российскими пограничниками, являются разменной монетой.

«Ведь вы не видите, чтобы воевали дети Порошенко, Турчинова, Пашинского. Воюют простые украинцы, их посылают, подвергают риску в подобных провокациях, чтобы извлечь из этого политическую выгоду», — отметил депутат.

При этом он отметил, что Порошенко не удалось продавить в Раде введение военного положения на 60 дней после провальной провокации в Керченском проливе, так как это бы означало перенос президентских выборов.

Однако эта ситуация имеет и обратную сторону.

«С другой стороны, нет ничего опаснее крысы, загнанной в угол. Именно такая сейчас ситуация с президентом Украины, ему надо как-то из этого выходить — и без политических потерь», — сказал Мураев.

Он пояснил, что Порошенко нужно как-то продлевать военное положение, и здесь очень опасны провокации. Депутат напомнил, что Порошенко не раз демонстрировал, на что он способен, и за власть он будет бороться до конца.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 ноября группа украинских боевых кораблей вероломно вторглась в территориальные воды Российской Федерации. Российские пограничники задержали нарушителей с применением силы. После этого президент Порошенко ввел в ряде украинских областей военное положение сроком на 60 дней. Фактически это означало перенос выборов президента Украины. Однако депутаты Рады смогли добиться того, что военное положение было введено только на 30 дней.