Оттава, 15 декабря, 2018, 10:16 — ИА Регнум. Российская сборная юниорская команда по хоккею заняла первое место в свое группе и вышла полуфинал мирового Кубка вызова, который проходит в канадском Боннивиле, победив хоккеистов юниорской сборной США, сообщает 15 декабря Sport 24.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». реж Борис Дежкин. 1964. СССР Игроки

Игра закончилась со счетом 4:3 в пользу нашей юниорской сборной. Американцам, ранее проигравшим во встрече со сборной Канада-Запад, нужна была в матче только победа, поэтому они активно навязывали нашим ребятам силовую борьбу.

Так уже в середине первого периода трое игроков сборной России — Дмитрий Шелдин, Михаил Абрамов и Валерий Подколзин покидали лед с трудом после жестких проведенных в отношении них силовых приемов. А врачу сборной России трижды пришлось выходить для помощи российским игрокам на лед.

При этом нашей команде все время приходилось догонять ведущих в счете американцев. Третий период начался со счетом 1:2 в пользу сборной США, однако российские хоккеисты быстро сравняли счет. Затем, после удаления на две минуты Романа Бычкова, американцы снова вышли вперед, однако снова ненадолго, когда Михаил Абрамов выровнял счет на табло в очередной раз.

В итоге сборная США была вынуждена пойти на замену вратаря шестым полевым игроком в концовке матча, однако это решение оказалось роковым. На последней минуте игры Дмитрий Тювилин поставил точку во встрече в пользу российской сборной.

Отметим, соперник российской юниорской хоккейной сборной в полуфинальном матче 16 декабря выяснится по итогам встречи между сборным Чехии и Канады. Финал и игра за третье место состоятся 17 декабря в понедельник.